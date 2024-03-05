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Çetinkaya gençlerin sesine kulak verdi

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında karşılaştığı gençleri dinledi, onlar için hayata geçirilecek projeleri anlattı.

HABER MERKEZİ
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Çetinkaya gençlerin sesine kulak verdi mask

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Orbit Coffee Planet’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında kafede bulunan gençlerle sohbet eden Başkan Adayı Mesut Çetinkaya gençlerle Karamürsel için neler yapılabileceğini konuştu. Çetinkaya gençlere projeleri hakkında bilgi vererek, Karamürsel’in tarihine yakışır bir denizcilik müzesi, sporcu gençlik ve eğitim merkezleri, etüt kütüphaneleri, gençlik ve karavan parkları, kitap kafeler, kültürel ve sanatsal aktivite merkezleri ile çok amaçlı salonlar yapacağını açıkladı. Gençler, Mesut Çetinkaya’ya projeler için teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarı diledi.

 
# cumhur ittifakı, eğitim, seçim, AKP

05 Mar 2024 - 16:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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