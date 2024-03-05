Çetinkaya gençlerin sesine kulak verdi

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Orbit Coffee Planet’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında kafede bulunan gençlerle sohbet eden Başkan Adayı Mesut Çetinkaya gençlerle Karamürsel için neler yapılabileceğini konuştu. Çetinkaya gençlere projeleri hakkında bilgi vererek, Karamürsel’in tarihine yakışır bir denizcilik müzesi, sporcu gençlik ve eğitim merkezleri, etüt kütüphaneleri, gençlik ve karavan parkları, kitap kafeler, kültürel ve sanatsal aktivite merkezleri ile çok amaçlı salonlar yapacağını açıkladı. Gençler, Mesut Çetinkaya’ya projeler için teşekkür ederek seçim çalışmalarında başarı diledi.