PEHLİVANOĞLU VE ÖZDEMİR’DE ÇAYIROVA İYİ OLACAK DEDİ

Geçtiğimiz günler de İYİ PARTİ rozetini takan Fikret Torun’la birlikte, Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Şekerpınar Mahalle Başkanı Aylin Pehlivanoğlu ve Atatürk Mahallesi’nin sevilen esnaflarından Osman Özdemir’de İYİ Parti saflarına katıldı.

Pehlivanoğlu’nun rozetini İyi Parti İl Başkanı Nusret Acur, Özdemir’in rozetini Şevki Demirci takdim etti. Her iki isminde oldukça heyecanlı oldukları törende, Pehlivanoğlu şu değerlendirmelerde bulundu; Bugün itibarıyla Çayırova’mızın istediği ve beklediği bu ittifaka bizlerde desteğimizi açıkladık. İlçemiz için hayırlı olacağına yürekten inanıyorum. Çayırova İYİ Olacak dedi.

Özdemir’de; çok heyecanlı olduğunu ve bu ittifakın mutlaka başarıya ulaşarak, özlediğimiz Çayırova’yı elbirliğiyle yarınlara taşıyacağız dedi.