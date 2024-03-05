Yıldızlı Kocaeli'deki ulaşım sorununa değindi: "Sözde 'mutlu şehirin' gerçek ulaşım çilesi'

Her gün sabah Gölcük istikametinden İzmit’e gelişte yaşanan trafik kaosunun aynı şekilde her akşam ters yönde yaşandığını ve günün önemli bir bölümünü trafikte geçirmek zorunda kaldıklarını ifade eden bölge halkı bunun yanında ulaşım araçlarının yetersizliğinden de şikayette bulundu. Durakta ve trafikte bekleyen vatandaşlarla görüşmenin ardından Yıldızlı, Bilgin ve Acurman 755 numaralı yolcu otobüsüne binerek gözlemlerine devam ettiler. Konu hakkında açıklama yapan Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı şu ifadeleri kullandı;
“20 yıldır hem yerelde hem de merkezi hükümette iktidar olanlar Kocaeli’nin ulaşım problemlerini çözmeye yönelik bir adım atmadılar. Kocaeli gibi katma değeri yüksek, turizm kanalları açık, sürekli göç alan bir kentte bugün bir metre dahi metro olmaması AKP belediyeciliğinin Kocaeli’ye hiç bir şey katmadığının en somut göstergesidir. 2 milyonu aşan nüfusu ile bugün nüfus yoğunluğu en yüksek kentlerin başında gelen Kocaeli’de ulaşım planlaması olmayan bir yönetimin artık görevde kalmaması gerekmektedir. AKP’den önce Avrupa kenti olarak adlandırılan Kocaeli, AKP’den sonra sürekli ligini düşürmüş ve sıradan bir il haline gelmiştir. Bugün Gölcük- Başiskele-İzmit güzergahında yaşanan trafik keşmekeşi AKP belediyeceliğinin plansızlığından başka bir şey değildir. Bölgede konut yapılaşmasının sürekli artmasına rağmen yıllardır Güney Marmara Otoyolunun yapılması hayali ile bu bölgede herhangi bir önlem almayan zihniyet, bugünkü mağduriyetin tek sorumlusudur. Birileri çıkıp ısrarla Mutlu Şehir Kocaeli diyor, onlara buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum; gelin bir sabah Seymen Sapağında, bir akşam da iş çıkışı Yuvacık Sapağında birlikte dolaşalım, vatandaş size ne kadar mutlu olduğunu anlatsın. Var mısınız ? Ama siz,halkın gerçeklerinden uzak sırça köşklerinizde yaşamaya alıştığınız için bu çağrılarımız size bir etki yapmayacaktır. Her gün işine yetişmeye çalışan, okuluna yetişmeye çalışan insanlarımıza yazık ediyorsunuz. Her gün bu insanların hayatlarından 2-3 saat çalıyorsunuz. İşin kötüsü bu sorunları çözmek için en ufak bir çaba dahi harcamıyorsunuz. Ne bir deniz ulaşımı, ne bir raylı sistem… Bu kenti 20 yılda çok yordunuz, çok geri götürdünüz ama emin olun ki sizler de en yakın zamanda gideceksiniz ve bu kent hak ettiği şekilde yönetilecek!”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - kimseden duymadım ben , kocaelide ulaşım sıkıntısı olduğunu kendi torunlarım var işe giden yakınlarım var hiç birinden duymadım. akp nin bu kadar hatası içinden bunu mu buldunuz maşallah DIŞ İŞLERİ BAKANINA KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ FİLİSTİNLİLERİ TÜRK VATANDAŞ YAZIYORMUŞ DOĞRU MU DİYE SORSANIZA soramıyor musunuz . ülkemiz bahçelinin tanımı ile istila ediliyor siz otobüs diyorsunuz . suriyeliler dr. eczacı hasta teşkilatı kurmuş suriyeye milyarlık ilaçlar kaçırıyorlarmış TÜRKLER İLAÇ BULAMAZKEN bunu .sorsanıza ilk ve orta okullarda imamlar abuk subuk işler yapıyorlar bunu sorsanıza . AKP İSRAİLLE EN ÇOK TİCARET YAPAN ORTA DOĞU LKESİ OLMUŞ GEMİLER VIZIR VIZIR İSRAİLE MALZEME TAŞIYOR BUNU SORSANIZA . otobüsmüş YOKSA SİZE NE SORACAĞINIZI NEYİ ELEŞTİRECEĞİNİZİ AKP LİLER Mİ TALİMAT VERİYOR .
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.