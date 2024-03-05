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Meteoroloji Kocaeli'yi uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın(Çarşamba) Kocaeli'de etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.

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Meteoroloji Kocaeli'yi uyardı! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba(yarın) öğle saatlerinden itibaren fırtına olabileceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
# fırtına

05 Mar 2024 - 17:01 - Gündem

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