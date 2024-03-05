Cem Ekinci: “Şans bulacağımı düşünüyorum”

“KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYORUZ”

Cem şu şekilde konuştu: “ İstediğimiz oyunu oynayamıyoruz birkaç haftadır. Bunun için çok çalışıyoruz. Daha da çalışacağız. Daha iyi hazırlanıp, daha iyi konsantre olacağız önümüzdeki maçlarda. Bu kötü gidişatımıza artık son vermek istiyoruz. Bu hafta yine zor bir karşılaşmamız var. Alacağımız güzel bir skorla bu şansızlığımızı kırmak istiyoruz.

“EN İYİMİ VERMEK İSTİYORUM”

Kendimi hep hazır tutmak istiyorum. Elimden geldiğinin en iyisini yapacağım. Bu ilk 11 olur, sonradan oyuna girme olur fark etmez. En iyimi vermek istiyorum takım için. Sanş bulmayı da düşünüyorum açıkcası. O yönde çalışmalarımı yapıyorum. İnşallah hem ben hem de takım olarak performansımızı iyileştireceğiz.

“OYNADIĞIM HER MAÇTA GOL ATMAK İSTİYORUM”

İki haftadır deplasmanda oynuyoruz. İstediğimiz gibi oynayamadık. İçeride oynayacağımız Tuzla maçı ile birlikte, taraftarlarımızın da desteğini alıp, güzel oyun ortaya koyarak 3 puanı almak istiyoruz. Oynadığım her maçta gol atmak istiyorum. İnşallah bu maçta da atarım.

“YENİDEN İKİNCİ OLABİLİRİZ”

Futbolda her zaman baskı vardır. Ama bu korkup, çekineceğimiz bir baskı değil. İkinciydik şu an üçüncü durumdayız. Ama tekrar biz kendi performansımızı sergilersek maçlarımızda, yeniden ikinciliği alabileceğimizi düşünüyorum.