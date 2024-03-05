Gölcüklü sanatçı mirasını köpeğine bırakacak

Gölcüklü şarkıcı Pınar Soykan, 5 milyon lira değerindeki evi dahil tüm mirasını Kızım Soykan isimli köpeğine bırakacağını duyurdu. Soykan, "Eşimin ve benim çocuğumuz yok. Bize bir şey olursa köpeğimizin geleceğini garantiye almak istiyoruz." dedi.Soykan, kanunen bunun uygun olup olmadığını bilmediğini ama bu işlem için bir yol aradıklarını söyledi. Durumu değerlendiren hukukçular Türk hukukunda mirasın hayvanlara direkt olarak bırakılması mümkün olmadığını belirterek, kişinin bir vasiyetname ile kişilere ya da Hayvanları Koruma Derneği gibi bir derneğe, vakfa miras bırakılırken hayvanın gelecekteki bakımının garanti altına alınmasının istenebileceğini kaydetti.