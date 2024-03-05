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Hürriyet'e hakkını helal etmeyen İnce, Hürriyet'i suçlamıştı

İzmit Belediye meclisinin son toplantısında söz alan AKP'li Meclis Üyesi Şener İnce İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hakkının helal etmediğini ifade etti. İnce geçtiğimiz yıllarda Fatma Kaplan Hürriyet hakkında "Cami'ye ayakkabı ile girdi" iddiasını atmış ve bu olay kamuoyunda oldukça tartışılmıştı.

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Hürriyet'e hakkını helal etmeyen İnce, Hürriyet'i suçlamıştı mask
Hürriyet'e hakkını helal etmeyen İnce, Hürriyet'i suçlamıştı
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İzmit Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Dönemin son meclis toplantısı veda havasında gerçekleşti. Toplam 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı sonunda Meclis Grup Başkan Vekilleri söz alarak meclise veda etti. Grup Başkan vekillerinin ardından söz alan AKP'li Meclis üyesi Şener İnce bütün meclis üyelerine hakkını helal ettiğini ifade ederek sadece İzmit Belediye Başkanına Hakkını helal etmediğini ifade etti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
İnce konuşmasında , “Hem meclisimizi hem de kamuoyu arkadaşlarımızı selamlıyorum. Yönettiğiniz meclislerdeki naifliğiniz için teşekkür ederim. Zaman zaman gerginlikler oldu ancak birbirimiz incitecek bir şey yapmadık. Herkese hakkımı helal ediyorum. Bir kişiye hakkımı helal etmiyorum. Bu şehirde çok ucuz şahsınız inciten cümlelerde rencide etti. Bu davayı kazandım. Tazminat davası açtım. Herkese hakkım helal olsun Fatma Kaplan Hürriyet’e helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMIŞTI

Meclis üyesi İnce, geçtiğimiz yıllarda Fatma Kaplan Hürriyet'in Fethiye Köyü'ne yaptığı ziyaret sırasında çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Cami'ye ayakkabı ile girdi" iddiasında bulunmuştu. İddianın ise tüm kaynaklar tarafından yalan olduğu kanıtlanmıştı.

Hürriyet'e hakkını helal etmeyen İnce, Hürriyet'i suçlamıştı

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05 Mar 2024 - 17:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
01

Birol - bu millette size hakkını helal etmiyor sayın şener ince

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Mart 17:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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