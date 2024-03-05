Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin ve ilçe belediye başkanlarının tanıtılacağı lansman programını 7 Mart Perşembe günü saat 20:00’da Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirecek. Partililerin yoğun katılım sağlamasının beklendiği lansmana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı öğrenildi.
05 Mar 2024 - 17:30- Siyaset Güncelleme:
Özgür Özel Kocaeli’ye geliyor!
Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin’in lansman programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.