05 Mar 2024 - 17:30- Siyaset G:

Özgür Özel Kocaeli’ye geliyor!

Büyükşehir adayı Atasoy Bilgin’in lansman programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Özgür Özel Kocaeli’ye geliyor! mask

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı , Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin ve ilçe belediye başkanlarının tanıtılacağı lansman programını 7 Mart Perşembe günü saat 20:00’da Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirecek. Partililerin yoğun katılım sağlamasının beklendiği lansmana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı öğrenildi.
# özgür özel, chp, ilçe, cumhuriyet

05 Mar 2024 - 17:30 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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