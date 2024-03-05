Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinin Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracı olan TOGG ile taksicilik yaptı. Bir taksi durağına giderek gelen telefonları cevaplayan Bıyık, taksi çağıran müşterileri almaya TOGG ile gitti. Aracın tavanına ışıklı taksi logosu koyan, kaput ve kapılara 'Başkan Taksi' ibareli yazılar asan Başkan Bıyık, vatandaşları ücretsiz şekilde istedikleri yerlere götürdü.
Taşıdığı kişilerle ilçe hakkında sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugün Darıca sokaklarında TOGG’umuzla birlikte taksi duraklarımızda bekleyen müşterilerimizi veya otobüs duraklarında bekleyen müşterilerimizi gideceği yere kadar götürdük. Kentimizle alakalı sohbet ve istişare etme fırsatımız oldu. Nerelerde eksiklikler olduğuyla alakalı sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. İlginç diyaloglar da oldu. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti bizleri mutlu etti. Sadece adaylık sürecinde değil, belediye başkanlığı seçildikten sonra da ara sıra yapılması gerektiğine inandığımız bir uygulama oldu. O yüzden bunu ara sıra tekrarlayacağız" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ülkücü - ucuz işlerle milleti ikna etmek ne kadar doğrudur.Projelerini sunsana .Torbada birşey kalmadımı?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.