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Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracı olan TOGG ile taksicilik yaptı. Bir taksi durağında telefonları cevaplayan ve TOGG ile vatandaşları gidecekleri yere götüren Başkan Bıyık, "Vatandaşlarımızla kentimizle alakalı sohbet etme imkanı bulduk. İlginç diyaloglar oldu" dedi.

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Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı mask
Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı
Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinin Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracı olan TOGG ile taksicilik yaptı. Bir taksi durağına giderek gelen telefonları cevaplayan Bıyık, taksi çağıran müşterileri almaya TOGG ile gitti. Aracın tavanına ışıklı taksi logosu koyan, kaput ve kapılara 'Başkan Taksi' ibareli yazılar asan Başkan Bıyık, vatandaşları ücretsiz şekilde istedikleri yerlere götürdü.

Taşıdığı kişilerle ilçe hakkında sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugün Darıca sokaklarında TOGG’umuzla birlikte taksi duraklarımızda bekleyen müşterilerimizi veya otobüs duraklarında bekleyen müşterilerimizi gideceği yere kadar götürdük. Kentimizle alakalı sohbet ve istişare etme fırsatımız oldu. Nerelerde eksiklikler olduğuyla alakalı sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. İlginç diyaloglar da oldu. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti bizleri mutlu etti. Sadece adaylık sürecinde değil, belediye başkanlığı seçildikten sonra da ara sıra yapılması gerektiğine inandığımız bir uygulama oldu. O yüzden bunu ara sıra tekrarlayacağız" dedi.
# Muzaffer Bıyık, TOGG, taksi, oldu, ilçe

05 Mar 2024 - 17:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Ülkücü - ucuz işlerle milleti ikna etmek ne kadar doğrudur.Projelerini sunsana .Torbada birşey kalmadımı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mart 17:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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