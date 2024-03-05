Kocaeli'de belediye başkanı TOGG ile taksicilik yaptı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinin Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, makam aracı olan TOGG ile taksicilik yaptı. Bir taksi durağına giderek gelen telefonları cevaplayan Bıyık, taksi çağıran müşterileri almaya TOGG ile gitti. Aracın tavanına ışıklı taksi logosu koyan, kaput ve kapılara 'Başkan Taksi' ibareli yazılar asan Başkan Bıyık, vatandaşları ücretsiz şekilde istedikleri yerlere götürdü.

Taşıdığı kişilerle ilçe hakkında sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugün Darıca sokaklarında TOGG’umuzla birlikte taksi duraklarımızda bekleyen müşterilerimizi veya otobüs duraklarında bekleyen müşterilerimizi gideceği yere kadar götürdük. Kentimizle alakalı sohbet ve istişare etme fırsatımız oldu. Nerelerde eksiklikler olduğuyla alakalı sohbet ettik. Güzel bir gün geçirdik. İlginç diyaloglar da oldu. Vatandaşlarımızın da memnuniyeti bizleri mutlu etti. Sadece adaylık sürecinde değil, belediye başkanlığı seçildikten sonra da ara sıra yapılması gerektiğine inandığımız bir uygulama oldu. O yüzden bunu ara sıra tekrarlayacağız" dedi.