05 Mar 2024 - 17:49- Spor G:

Kocaelispor’da, Oğuz Ceylan şoku

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor’da, Oğuz Ceylan şoku mask
Kocaelispor’da, Oğuz Ceylan şoku
Kocaelispor’da, Oğuz Ceylan şoku
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Tuzla maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde devam eden Kocaelispor’da, deneyimli futbolcu Oğuz Ceylan sakatlık geçirdi. Ceylan, antrenman sırasında ayağını ters bastı ve kendisini yere bıraktı. Acı içinde yerde kalan Ceylan’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Deneyimli oyuncumuz, sağlık görevlilerinin desteği ile antrenman sahasından ayrıldı.
# Oğuz Ceylan, Kocaelispor, sağlık

05 Mar 2024 - 17:49 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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