Kocaelispor’da, Oğuz Ceylan şoku

Tuzla maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde devam eden Kocaelispor’da, deneyimli futbolcu Oğuz Ceylan sakatlık geçirdi. Ceylan, antrenman sırasında ayağını ters bastı ve kendisini yere bıraktı. Acı içinde yerde kalan Ceylan’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Deneyimli oyuncumuz, sağlık görevlilerinin desteği ile antrenman sahasından ayrıldı.