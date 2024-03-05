Instagram ve Facebook çöktü

5 Mart 2024 tarihinde, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyor.
Dünyanın birçok yerinden platformlara giriş sağlamaya çalışan kullanıcılar, beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı ve milyonlarca kullanıcı platforma erişimde zorluk yaşamaya başladı. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmaya çalıştıklarında karşılaştıkları akış yenileme sorunu nedeniyle içeriklere ulaşmakta güçlük çekiyor.
Kullanıcıların bir kısmı yaşanan erişim sorununun Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını öne sürerken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu belirtiyor.
Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.