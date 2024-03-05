- Yaşam

Instagram ve Facebook çöktü

Meta çatısında bulunan Instagram ve Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı sosyal ağlarda sunucu problemi yaşanıyor.

Instagram ve Facebook çöktü mask

5 Mart 2024 tarihinde, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a bir süredir erişim sağlanamıyor.

Dünyanın birçok yerinden platformlara giriş sağlamaya çalışan kullanıcılar, beklenmeyen bir çöküşle karşılaştı ve milyonlarca kullanıcı platforma erişimde zorluk yaşamaya başladı. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmaya çalıştıklarında karşılaştıkları akış yenileme sorunu nedeniyle içeriklere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kullanıcıların bir kısmı yaşanan erişim sorununun Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını öne sürerken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu belirtiyor.


Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.
# medya, 2024

05 Mar 2024 - 19:08 - Yaşam

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