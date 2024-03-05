Büyükakın: Kocaeli teknoloji üssü bir kent olacak  

Kocaeli’de geleceğin teminatı olan gençlere her alanda destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ortaokul, lise ve üniversite teknoloji takımlarındaki öğrencilerle buluştuğu TEKNODEST programında Kocaeli’nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknoloji üssü bir kent olacağının müjdesini verdi. Başkan Büyükakın, SEKA Kültür Havzası içerisinde teknoloji takımlarının eğitim atölyeleri ve uygulama sahaları, Uluslararası Kodelig Platformu, ileri düzey kodlama ve yapay zeka eğitimlerinin verileceği Bilim Merkezi ile tam bir teknoloji kompleksi inşa edileceğini ifade etti.

TEKNOLOJİ PROJELERİNE BÜYÜK DESTEK

Kılavuz Gençlik bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Merkezi’nde mühendislik alanında eğitim alan, teknoloji ile ilgilenen ve TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere hizmet veriliyor. Elektrikli araçlar, 3D yazıcılar, insansız hava aracı, otonom araçlar ve robotik faaliyet çalışmalarının yürütüldüğü Teknoloji Merkezi’nde geçtiğimiz yıl 60 teknoloji takımına 2 milyon TL’lik malzeme desteğinin yanında 3D Yazıcı Merkezi’nde teknoloji takımlarına projeleri için 4 bin adet parça basım desteği olmak üzere toplam 2.7 milyon TL destek verildi.

TEKNODEST PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir tarafından üniversite teknoloji takımlarının yanında ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrenci takımlarına sağlanan desteklerin ve ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği Teknoloji Takımlarına Destek Programı (TEKNODEST) gerçekleştirildi. Kongre Merkezi’nde 62 takımın ve 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk katılım gösterdi.

“GÜÇLÜ MİLLETLER TEKNOLOJİ ÜRETEBİLENLERDİR”

Program öncesinde protokol üyeleri, fuaye alanında teknoloji takımlarının tanıttığı ve sergilediği ürünleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. TEKNODEST programında gençleri selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın “Teknolojik gelişmeyi, zamanın ruhuna uygun üretim yapmayı beceren milletler güçlü bir liderleri varsa onunla birlikte ileriye gidiyorlar. Diğer milletler ise geride kalıyor. Okuduğum ciltlerce kitabın özeti bu. Geleceğin zengin ve güçlü milletleri teknolojiyi üretebilen, onun ürettiği teknolojiyle rekabet edebilen milletler olacak. Vatanını en çok sevenlerin asıl mücadelesi yüksek teknoloji ile üretim yapmak olmalıdır’’ dedi.

“ŞEHİR TARIMINI GÜÇLENDİRİYORUZ”

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; ‘’Dünyadaki risk raporlarının başında küresel ısınma geliyor. En önemli önceliklerimizden bir tanesi de şehir tarımını güçlendirmek. Bu anlamda çok sayıda destek veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin TÜBİTAK MAM’da açtığı süper kritik karbon teknolojisiyle çalışan distilasyon tesisinde katma değeri çok yüksek üretimler yapılıyor. Sizin yaptığınız dronlar tarımsal sulama ve ilaçlamada bize inanılmaz imkanlar da sunacak. Kafanızın nasıl çalıştığı geleceğin dünyasını şekillendirecek. Teknolojiyi ruh ve maneviyatla buluşturan yaklaşım, bizim milletimizi diğer milletlerden farklı kılan duygudur.

“BİZİ BİZ YAPAN RUHTAN ASLA KOPMAYIN”

Teknoloji ile insanlığın hayrına veya zararına şeyler üretebilirsiniz. Kendiniz olmak istediğinizde acaba teknolojiler bize izin verecek mi? Yapay zeka bizi insan olmaktan mı çıkarıyor yoksa insan olma yolunda ileriye mi götürüyor buna bakmak lazım. Yapay zeka dünyayı bambaşka bir yere doğru götürecek. Geleceğin daha huzurlu olmasını istiyorsanız teknoloji üretin, dünyanın trendlerini izleyin ama bizi biz yapan ruhtan asla kopmayın. Size inanıyoruz ve güveniyoruz. Desteğimiz hep arkanızda olacak.” Başkan Büyükakın konuşmasının ardından Kılavuz Gençlik Teknoloji Takımı tarafından oluşturulan ‘Rover’ aracın son parçasını monte ederek yürür hale getirdi.

“MÜCADELEMİZ ÜLKEMİZ VE GENÇLERİMİZ İÇİN”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya konuşmasında, ‘’Özgür bir Türkiye ortamında ülkeme değer katmak için çalışıyoruz. Bütün mücadelemiz ülkemiz ve gençlerimizin daha güçlü olması içindir. Cumhurbaşkanımız bu ülkenin gençlerine ve kadınlarına çok güveniyor. Bugün Türkiye’nin geleceği TEKNOFEST kuşağı olan sizlersiniz, gerçekten çok güzel bir organizasyonda gençlerimizin yıllardır emek vererek ortaya koyduğu eserleri görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

“GENÇLER GELECEĞE GÜVENLE BAKTIRIYOR”

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise “Gençler geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu kardeşlerimiz çok hevesliler, fedakarlık yaparak çalışıyorlar. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz öğrencilerimize büyük bir destek sağlamış. Her öğrenci kulübüne bir ofis yapmaya çalışacağız. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Gelecek sizin ellerinizde” şeklinde konuştu.