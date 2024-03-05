TIR'la çarpıştığı kazada ölen motokurye toprağa verildi

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi, Liman ışıkları mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, Ahmet Arda yönetimindeki 41 ARY 224 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, motokurye Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. TIR sürücüsü ise polis tarafından gözaltına aldı.
Morgdaki işlemleri tamamlanan motokurye Ahmet Arda'nın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Arda'nın cenaze namazı, Derince Yenikent Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam camisinde ikindi namazı sonrasında kılındı. 3 çocuk babası olan Ahmet Arda'nın, 15 yıldır motokuryelik yaptığı öğrenildi. Ahmet Arda'nın cenazesi, çok sayıda motokurye arkadaşının da katıldığı cenaze namazının ardından Derince Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.