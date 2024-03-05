Erkan Baş "Kocaeli'deki adaylar mal varlıklarını açıklasın!"

TİP Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan aday Erkan Baş, Kocaeli ve Gebze'deki tüm adayların mal varlıklarını açıklamaları çağrısında bulundu. Siyaset kurumunun para kazanma ve yandaşları zengin etme alanına dönüştüğünü öne süren Baş, bugün Türkiye’nin “yöneticileri zenginleşen ülkelerde halk yoksullaşır” sözünün kötü bir örneği olduğunu söyledi.

YURTTAŞLAR BİLMELİ

Erkan Baş sözlerini şöyle sürdürdü "Yurttaşların gözü Kocaeli'ye, Gebze'ye dönmüşken tüm Türkiye’ye örnek olmak üzere tüm adaylara çağrı yapıyorum. Yıllardır Belediye Başkanlığı, Meclis üyeliği yapan adaylar bu göreve geldikleri günkü mal varlıklarını, bugünkü mal varlıklarını şeffaf biçimde ortaya koymalılar. Yurttaşlar bilmeli.

TEK BİR MÜLK EDİNMEDİM

Ben 6 yıldır milletvekiliyim, evim kiraydı hala kirada oturuyorum, milletvekilliğim boyunca, Genel Başkanlığım boyunca kişisel tek bir mülk edinmedim.

BÜYÜK LAFLAR ETMEYİ BIRAKSINLAR

Gebze Belediye Başkanlığı görevim bittiğinde de durumum da en küçük bir değişiklik olmayacak.Diğer aday arkadaşlar da büyük lafları etmeyi bıraksınlar ve önce mal varlıklarını açıklasın!

SİYASETİ TEMİZLEMENİN YOLU BUDUR!

Tüm adaylar da yurttaşın karşısına dürüstçe çıksın, mal varlıklarını açıklasınlar. Siyaseti rantçılıktan, vurgunculuktan temizlemenin yolu budur” sözleriyle tüm adaylara çağrıda bulundu.