Özlü, “Başiskele’nin geleceğine yön vereceğiz”  

YATIRIMLARI ŞOFÖRLERE ANLATTI
Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü çok yoğun tempoda çalışıyor. İlçede her gün farklı kesimlerle bir araya gelen Yasin Özlü’nün son durağı Kullar Kartonsan Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Sabahattin Şekersoy ve yönetimi tarafından ağırlanan Özlü, ulaşım konusunda yapılacak yatırımları şoförlere anlattı.
OTOYOL PROJESİ BU DÖNEM BAŞLIYOR
İlçe trafiğine çözüm için önemli adımların atıldığına dikkat çeken Yasin Özlü, “Vaat değil, projelerimiz var. Ulaştırma Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Güney Otoyolu Projesi önümüzdeki dönem start alacak. Otoyol projesinin yanında ilçe içindeki bağlantı yollarını da tamamlayıp kentin geleceğine yön vereceğiz” dedi.
2 BİN ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARKLAR
Başiskele’nin farklı noktalarına toplam 2 bin araçlık otoparklar yapılacağını da söyleyen Cumhur İttifakı Adayı Özlü, “Başiskele’de otopark ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle 2 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D-130 üzerinde yer alan üst geçitleri de daha modern hale getireceğiz. Ulaşımda konforu artıracağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.