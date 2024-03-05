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Özlü, “Başiskele’nin geleceğine yön vereceğiz”  

Kullar Kartonsan Kooperatifi yöneticileri ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ulaşımda yapılacak yatırımlarla ilçeye yön vereceklerini söyledi.  

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Özlü, “Başiskele’nin geleceğine yön vereceğiz”  
Özlü, “Başiskele’nin geleceğine yön vereceğiz”  
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YATIRIMLARI ŞOFÖRLERE ANLATTI

Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yasin Özlü çok yoğun tempoda çalışıyor. İlçede her gün farklı kesimlerle bir araya gelen Yasin Özlü’nün son durağı Kullar Kartonsan Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Sabahattin Şekersoy ve yönetimi tarafından ağırlanan Özlü, ulaşım konusunda yapılacak yatırımları şoförlere anlattı.

OTOYOL PROJESİ BU DÖNEM BAŞLIYOR

İlçe trafiğine çözüm için önemli adımların atıldığına dikkat çeken Yasin Özlü, “Vaat değil, projelerimiz var. Ulaştırma Bakanlığımız ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Güney Otoyolu Projesi önümüzdeki dönem start alacak. Otoyol projesinin yanında ilçe içindeki bağlantı yollarını da tamamlayıp kentin geleceğine yön vereceğiz” dedi.

2 BİN ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARKLAR

Başiskele’nin farklı noktalarına toplam 2 bin araçlık otoparklar yapılacağını da söyleyen Cumhur İttifakı Adayı Özlü, “Başiskele’de otopark ihtiyacı ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle 2 bin araç kapasiteli otoparklar yapacağız. D-130 üzerinde yer alan üst geçitleri de daha modern hale getireceğiz. Ulaşımda konforu artıracağız” ifadelerini kullandı.
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05 Mar 2024 - 20:40 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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