Çetinkaya’dan kadınlara halk eğitim binası sözü

“HİÇ KİMSE AÇ KALMASIN”
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, hane ziyaretleri kapsamında Kalıcı Konutlar’da yaşayan Sevinç Özsoy’un evine misafir oldu. Ziyareti sırasında kadınlara yönelik projelerini anlatan Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, “Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım sorunları bitmiş bir belediyeyi teslim ediyor. Huzurun başkenti Karamürsel’de tüm evlerde huzur olsun istiyoruz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Benim göremediğim, ulaşamadığım kişileri bana bildirin. Huzurun başkenti Karamürsel’imizde kimse yatağa aç girmesin, hiçbir çocuk ayakkabısız, montsuz kalmasın” dedi.
MEVCUT BİNA YENİLENECEK
Cumhur İttifakı Adayı Çetinkaya konuşmasının devamında kitap kafelerin sayısını arttırmak istediğini de belirterek şöyle devam etti: “Kitap kafelerimizin sayısını artıracağız. Bu kafelerde kitap okunacak ve çay ucuz olacak. Halk Eğitim Merkezimizin binasını da yenileyeceğiz. Eski 4 Temmuz İlkokulunun olduğu alana halk eğitim merkezi yapacağız. Size sözüm olsun. Önceki belediye binamızı Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devrederek kadın merkezi haline getirdik. Kadınlarımız spor merkezimize büyük ilgi gösteriyor. Kadın-aile projelerini daha da geliştireceğiz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.