4 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (06 Mart Çarşamba) Kartepe, Karamürsel, Gölcük, Derince, olmak üzere 4 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:
|KARTEPE
|ACISU, AKINCI, AVDAN
|AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN CD.
|06.03. 2024
|09:00
|15:30
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, ÇAMDIBI, ÇAMDİBİ, FULACIK, INEBEYLI, İNEBEYLİ, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|3204., 3213, ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞDAT, BAĞDAT CD., BOZKURT MEVKII, BOZKURT MEVKİİ, BOZKURT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., ÇAMDIBI MERKEZ MEVKII, ÇAMDİBİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇANAKKALE CD., ÇINARLI CD., DEĞİRMEN SK., ERDOĞAN SK., ERİK SK., FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜLERSOY SK., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, ISTANBUL, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İSTANBUL SK., KARTAL, KIZILAGAÇ MEVKII, KIZILAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, OBA, OBA SK., OVA SK., PEKMEZCİ SK., PENDİK SK., SADIK SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKII, SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASAGIL ALTI MEVKII, TASAGIL MEVKII, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ, TAŞAĞIL ALTI MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞAĞIL MEVKİİ, TAŞAĞIL MEVKİİ KÜME EVLER, VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALIDE KÖPRÜ MEVKII KÜME EVLER, VALIDE SULTAN, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.
|06.03.2024
|09:30
|17:30
|KARAMÜRSEL
|PAZARKÖY
|PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ
|06.03.2024
|10:30
|13:30
|KARAMÜRSEL
|4 TEMMUZ, HACIÖMERAĞA
|202 CD., 202. CD., 204., 204. CD., 206. CD., 2146. SK., 2159. SK., BAĞLARBAŞI SK., BEYZADE, DUYGU, DUYGU SK., HUZUR SK., KARACA, KARACA SK., MALAZGİRT SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK., ZAFER
|06.03.2024
|14:00
|16:30
|GÖLCÜK
|KAVAKLI
|112. SK., 113. SK., 133., 133. SK.
|06.03.2024
|09:00
|10:00
|GÖLCÜK
|DENIZ EVLER, KAVAKLI
|123. SK., 124., 124. SK., 126. SK., 129. SK., HIZIR REİS CD., NAMIK KEMAL, SAHIL, SAHİL CD., YAVUZ CD.
|06.03.2024
|09:00
|10:00
|GÖLCÜK
|DUMLUPINAR, MERKEZ, PİYALEPAŞA, YAZLIK MERKEZ
|146. SK., 147. SK., 16. SK., 174. SK., 175. SK., 183. SK., 184. SK., 185. SK., 187. SK., 19 MAYIS CD., 23. SK., 24., 24. SK., 43. SK., 46. SK., 47. SK., 48. SK., 49., 49. SK., 50. SK., 51. SK., 52. SK., 586. SK., 63. SK., 64. SK., 65. SK., 86. SK., ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, İNÖNÜ CD., KÖRFEZ CD., PREVEZE CD., ŞEHİT ZAFER SK.
|06.03.2024
|10:30
|12:00
|GÖLCÜK
|ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, YAZLIK YENİ
|4144., 4144. SK., 4145. SK., 4147. SK., 4148., 4148. SK., 4236., 4236. SK., 4241., 4241. SK., 4242. SK., 4276., 4276. SK., 4277. SK., 4279., 4279. SK., ARİF NİHAT ASYA CD., ATATÜRK BULVAR, HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., OLGUN CD., TURGUT REİS CD.
|06.03.2024
|13:00
|15:00
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK.
|06.03.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE
|AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., AŞIK SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BALKAYA SK., BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BİRLİK SK., BORA, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DEMİRCİ SK., DURU SK., DUT SK., ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖZPINAR SK., GÜLLÜ SK., GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HANIMAĞA CD., HARMAN SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, ISTIKBAL SK., İZMİT CD., KAHRAMANLAR CD., KANARYA, KARTEPE KENT SK, KETEN, KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KOVAN, KULELİ SK., KURTBEY, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MELİHA, MELTEM SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NEŞELİK SK., NİDA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SARAYBAHÇE SK., SEHERYELİ SK., SERAP SK., SİMGE SK., SÜMBÜLE, TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAVUZ SULTAN SELIM, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., ZÜMRÜT SK.
|06.03.2024
|09:00
|17:00
|GÖLCÜK
|DONANMA, EREGLI, EREĞLİ, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, TEPEKÖY, ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI, YENİ, YUKARI
|1035 SK., 1036 SK., 1045., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1140., 1141. SK., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., 2001. SK., 2002. SK., 2003. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008. SK., 2009. SK., 2010. SK., 2011. SK., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068., 2068. SK., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2077. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2135. SK., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139. SK., 2144. SK., 2145. SK., 338. SK., 344. SK., AKÇAKOCA CD., ALİ İHSAN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BURCU SK., ÇESMEALTI CD., ÇEŞMEALTI CD., ÇOBANYILDIZI SK., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FİDAN SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., IHLAMUR, İŞKİNE SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KİRAZ SK., KONCA CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., KUMYALI CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MÜREN SK., OKUL YOLU CD., ORKIDE, ORKİNOS SK., OSMAN ÖZGÜN SK., PAPALİN SK., PAZARLIDERE CD., PİR SULTAN CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SELANİK CD., SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YUNUS SK., ZÜBEYDE HANIM CD.
|06.03.2024
|09:00
|16:00
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