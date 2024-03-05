Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ile Çenedağ Mahallesi Girne Sokak’ta 2 motosikletin çalınmasına ilişkin, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., B.D. ve A.G. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonda E.A., B.D. ve A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece A.G. tutuklanırken, E.A ve B.D isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Motosiklet hırsızları yakalandı
Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekiplerince yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.