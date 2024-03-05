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Motosiklet hırsızları yakalandı

Derince ilçesinde iki motosikletin çalınmasına ilişkin polis ekiplerince yakalanan 3 şahıstan 1’i tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Motosiklet hırsızları yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi ile Çenedağ Mahallesi Girne Sokak’ta 2 motosikletin çalınmasına ilişkin, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada E.A., B.D. ve A.G. isimli şahısların olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan operasyonda E.A., B.D. ve A.G. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece A.G. tutuklanırken, E.A ve B.D isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# ilçe, inceleme, tespit

05 Mar 2024 - 22:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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