Deva Partisi Adayları Saha Gezisinde Vatandaşlarla Buluştu  

Gün boyunca devam eden saha gezisinde, Baturman ve Aktan, mahalle sakinleriyle samimi bir diyalog kurarak sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Vatandaşların direk olarak dile getirdiği konular üzerine fikir alışverişinde bulunan adaylar, Kocaeli'nin geleceği için nasıl daha iyi hizmet verebileceklerini değerlendirdi.

Saha gezisi kapsamında, esnaflarla da bir araya gelen Baturman ve Aktan, iş dünyasının ve ticaretin nabzını tutarak, yerel ekonominin güçlendirilmesi adına projelerini paylaştı. Ayrıca, çeşitli sosyal etkinliklere de katılan adaylar, gençler ve yaşlılarla da bir araya gelerek şehirdeki her kesimin sesini duymaya özen gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da saha gezisinin detaylarını paylaşan Baturman ve Aktan, "Kocaeli halkıyla doğrudan temas kurmak, onların beklenti ve taleplerini anlamak bizim için son derece önemli. Saha gezilerimizde edindiğimiz bilgilerle, daha etkili ve çözüm odaklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Saha gezisi, Deva Partisi'nin yerel yönetimdeki adayları olan Baturman ve Aktan'ın halkla buluşma ve doğrudan diyalog kurma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekti. Geleceğin Kocaeli'sini şekillendirmek adına yapılan bu etkinlik, halkın katılımı ve destekleriyle daha da güçleniyor.