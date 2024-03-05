05 Mar 2024 - 23:01- Gündem G:

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine skandal! Hastanın vücudu yandı!

Daha önce de yoğun bakımdaki hastaların yanık izleriyle uyanmasıyla gündeme gelen Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine bir olay yaşandı.

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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine skandal! Hastanın vücudu yandı! mask
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine skandal! Hastanın vücudu yandı!
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gösteren hastanın yaşadığı skandalı gündeme taşıdı. Daha önce hastaların ameliyatlarda ve yoğun bakımda yandığı haberiyle gündeme gelen hastanede prostat ameliyatı olan Hüseyin Güngör vücudunda yanıklarla uyandı. Gergerlioğlu duruma tepkisini şu sözlerle gösterdi:"Bu nasıl hal? Hani Kocaeli Şehir hastanesinde artık ameliyat masasına yatan hastalar yanarak uyanmayacaktı? Defalarca sormuştum, " hallettik" demişlerdi. Hüseyin Güngör prostat ameliyatı için yattı, uyandığında bir sürü yanık!"

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine skandal! Hastanın vücudu yandı!

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yine skandal! Hastanın vücudu yandı!
# DEM Parti, Ömer Faruk Gergerlioğlu

05 Mar 2024 - 23:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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