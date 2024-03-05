YRP'li başkan kaza geçirdi

Pirelli’den emekli olup Kolsan Lastik Sanayi Fabrikasında çalışmaya başlayan Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Cafer Ateş, geçirdiği ufak çaplı iş kazası sonucunda hastaneye kaldırıldı. İlçe Başkanı Cafer Ateş’in sağ ayak baldır lifleri koptuğu teşhis edildi. Tedavisi tamamlanan Cafer Ateş, istirahat etmek üzeri evine çekildi. Yaşanan bu talihsiz kaza sonrası açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Cafer Ateş; Öncelikle yaşanan bu talihsiz kaza sonrası arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerini iletti ve yaklaşan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yapılan saha çalışmalarına katılamayacağı için son derece üzgün olduğunu, gerekirse koltuk değneği ile de olsa çalışmalara katılmaya çalışacağını ifade etti. Bu seçimlerin Yeniden Refah Partisi’nin çok büyük bir sıçrama yaparak, siyaseten yapılan bütün hesapları alt-üst edeceğini ifade eden İlçe Başkanı Cafer Ateş, Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkanı Adayı Mustafa Şahin ve İzmit İlçe Teşkilatı’nın, gerek projeleri anlatma da gerekse saha çalışmaların da üstün bir gayret gösterdiğini ve seçimi kazanmayı sonuna kadar hak ettiklerini ve seçimi kazanacaklarını ifade etti.