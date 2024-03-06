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Kocaeli yağışa teslim... Sıcaklık düşüyor, yağışlar sürüyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? İşte detaylar...

DİLEK COŞGUN
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Kocaeli yağışa teslim... Sıcaklık düşüyor, yağışlar sürüyor! mask
Kocaeli yağışa teslim... Sıcaklık düşüyor, yağışlar sürüyor!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de gün boyu yağış etkili olacak. Sıcaklık en düşük 8 , en yüksek 10 derece olacak. Yağışların 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu:

Kocaeli yağışa teslim... Sıcaklık düşüyor, yağışlar sürüyor!
# Hava durumu, kocaeli hava durum, yağmur, yüksek

06 Mar 2024 - 08:35 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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