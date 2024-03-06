Kocaeli yağışa teslim... Sıcaklık düşüyor, yağışlar sürüyor!

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağışlar ne kadar sürecek? Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de gün boyu yağış etkili olacak. Sıcaklık en düşük 8 , en yüksek 10 derece olacak. Yağışların 4 gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: