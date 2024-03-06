Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı

Kocaeli'deki tüm belediyelerde aday listesi belli oldu. Kocaeli'de aday olanların listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Kocaeli'deki tüm adaylar listede yer aldı.
TÜM ADAYLARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.