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Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı

Kocaeli'de belediye başkan adayları kimler oldu? Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı.

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Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı mask
Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
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Kocaeli'deki tüm belediyelerde aday listesi belli oldu. Kocaeli'de aday olanların listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Kocaeli'deki tüm adaylar listede yer aldı. 

TÜM ADAYLARIN LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı

Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı
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06 Mar 2024 - 09:07 - Gündem

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