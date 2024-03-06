Kocaeli'de kesin aday listeleri yayımlandı

Kocaeli'deki tüm belediyelerde aday listesi belli oldu. Kocaeli'de aday olanların listesi Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyuruldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. Kocaeli'deki tüm adaylar listede yer aldı.

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