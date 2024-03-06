Esnaf kan ağlıyor: Kepenk kapatan kapatana ! Stokçu dedelerin torunları çile çekiyor

Çarşıda bir tur attım ve karşıma iki ilan çıktı… İkisi de vitrinde ve ikisi de satılık dükkan ilanı. Esnafın zor durumda olduğu malumunuz. Getir götür sistemleri, kepenk kapattırıyor. Getir, Trendyol, Migros v.s. çarşı esnafının fişini çekmiş durumda.

Diyeceksiniz, “Burnundan kıl aldırmayan bizim burnu havada esnaf, kendi sonunu hazırladı. Yıllardır, 1 sat uzaklıktaki İstanbul’dan alıp getirdiği malı 2 katına satan ve ah alan eski kimi İzmit esnafı bunu hak etti” diye.

Doğrudur. Seksenli yıllardan önceki kaos ortamında, stokçuluk yapan esnaf, 80’lerden sonra askeri darbeyle nasıl zengin olduysa, fabrika fişleriyle fahiş fiyattaki malları işçilere nasıl kakaladıysa, cürümünü torunları çekiyor. Margarin, tüp, tuz, şeker nasıl stoklandıysa, 80’lerden önce kanı emilen vatandaşın torunları, şimdilerde o stokçu haramcı esnafın durumuna bakıp, tebessüm ediyor:

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste misali.

Depremde yağmalanan dükkanlarında malını bekleyen esnaf “Cama çerçeveye dokunmayın, ne alırsanız alın, para istemem” diye yalvaran esnaflar da biliyorum. Kimseye düşman değilim, ara hırsıyla gözünü kan bürümüş vampirlerin, dişsiz kalmış canavar olan torunlarına bakıp, gülümsüyorum.

80 öncesinde stokçuluk yapan, yakın akrabalarına bile bir malı tam 3-4 katına satan, sonra camiden çıkmayan ‘Evrenci’ faşist kapitalistlerin para hırsı ve gözünün doymazlığı, bugün 50 yıllık esnafların kapısına kilit vurmasına neden oluyor.

Önceki kayam Yürüyüş Yolu, Alemdar Caddesi güzergâhında, 58 yıldır olduğu gibi yine evin yolun tutmuşken, çevreme baktığımda, en az 5 dükkanın camında “devren satılık”, “kiralık” tabelaları görebiliyorsunuz ve bu ilanların sayısı hızla artıyor. Esnaf Artık beş kuruşsuz çalışmak istemiyor. Küçük esnaf, yani gıda dışındaki esnaf siftahsız kepenk kapatırken, Araplar sayesinde kuyumcular, gariban öğrencileri sömüren kafeler işi götürüyor. Kafeteryalar gençlerin buluşma yeri olarak kazançlarını arttırıyor ama gelecekte onların da işinin zor olduğu ortada.

Zira 41 Burda mı, karşısında Outlet Center, Symbol AVM’ler dolup taşarken, bir iki çay içerek akşama kadar masa işgal eden gariban öğrenciler, kafelerin hedefi oluyor. Hatta AVM’lere zor şartlarda da olsa giden kalabalıklar, artık kent içerisinde yeni ve büyük AVM'ler görmek istiyor.

İzmit'in içindeki en büyük sıkıntı da, büyük bir AVM'nin olmamasıdır. Ülkenin en küçük kentinin en küçük merkezinde sıkışıp kalmış insancıklar, Outlet Center gibi ferah mekanlara kendini atıyor, ama gidişte de dönüşte de, angi araçla giderse gitsin, tam bir trafik çilesi yaşıyor.

Kent merkezi hızla dolup taşarken., kentsel dönüşüme daha bir kazma bile vurulmamışken, 41 Burda gibi bir mekanın kenttin ortasında olduğunu düşünün. 41Burda ve Outliet meteliğe kurşun atar, sinek avlar.

Kent Meydanı, ısıtıcılarla soğuk havaya rağmen mekanını dolduruyor. Hepsi de şu anda yükünü almış durumda. Yaz aylarında neler olacak Allah bilir.

Çirkin görüntü nedeniyle rengarenk insanların cıvıltılarıyla ısınan Kent Meydanı, çok sıhhi gözükmüyor. Buna rağmen Kent Meydanı içerisindeki kimi esnafın, içki ruhsatı almak için bastırdığını duydum. Bu oranın bitişi demektir. Şu anda içki yokken bile bira şişeleri yerlerde kırılmış vaziyette ayak kesiyor, gençler birbirini bıçaklıyor. Bu ortam daha kötü olabilir. Burada yapılacak en kötü şey, içki ruhsatını verilmesidir. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aşırı baskı yapılsa dahi, böyle bir şeye izin vermez.

Yazımızın başına dönelim.

Kent içerisinde esnafların dükkanlarını hızla art arda kapatması, çevrede çirkin görüntü oluşturması, kent insanının da moralini bozuyor. Araplar olmasa, tüm dükkanlar kapanacak. Bunun bilincine varan uyanık ve şımarık kimi Arapların cakasından geçilmiyor.

Esnafın durumu bu. Bürokratik mekanlar haline gelen odalar uyuyor. Ama 80 öncesi stokçuluk yapıp camiden çıkmayan liboş esnafa duyduğum nefret, tabii ki onların torunlarıyla alakalı değil. Bunu bütün esnafa mal etmek doğru değil. Benim de ailemde birçok esnaf vardı. Dürüstçe işlerini yapıyorlardı. Hepsi mi ?..

Hayır…

İçlerinde yamukları vardı…

O aman onlara nasıl nefretle bakıyorsam, şimdilerde mezarında nasıl rahat uyuyabildiklerine inanamıyorum…

Ben onlarla 40 yıl önce, yani çocukken bile selamı sabah kesmişimdir…

Büyüklerin yaptığı ahlaksızlığı küçükler neden çeksin ki ?..

Dedim ya esnaf kan ağlıyor, bunları dedelerine bağlamak bir çözüm değil elbette…

Kent esnafının o stokçu günlerinin bir kitap haline getirilmesini öyle istiyorum ki…

İfşa olsun ve torunları dedelerinden utanırken, yarınlara umutla bakabilsin…

Not: Bu yazıyı okuyan 80 öncesindeki genç İzmitliler, 50 gram kıyma almak için iki saat kasabın etrafında dolaşıp, boşalınca içeri girerken neler hissettiğimi anlar…