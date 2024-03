Hürriyet’ten, MMO Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma’ya hayırlı olsun ziyareti

Kentin tüm dinamikleriyle dirsek teması kurarak fikir alışverişinde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı ve TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma ile bir araya geldi. Başkan Hürriyet, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesinin 16. Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Mehmet Ali Elma ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diledi.

“DAYANIŞMA DUYGULARIMIZLA YANINIZDAYIZ”

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu üyelerinin de yer aldığı programda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. TMMOB’ye bağlı oda yönetimlerini dinleyen Başkan Hürriyet, “Yeni döneminiz hayırlı ve uğurlu olsun. Kent adına güzel işler yapmak nasip olsun. Bu anlamda her zaman dayanışma duygularımızla bundan önce olduğu gibi yanınızdayız. Sivil düşüncenin güçlenmesi adına kentin geleceğini şekillendirme mücadelesinde her zaman yan yana olduğumuzu bilmenizi isteriz. Milletvekilliği döneminde dahil olmak üzere hangi çizgideysek aynen devam edeceğiz.

“FİKİRLERİNİZE HER ZAMAN AÇIĞIZ”

Son 5 yıllık süreçte her zaman bir aradaydık. Bütün zorluklara rağmen üretmek, uzun yıllardır yapılmayanı yapmak için nasıl mücadele verdiğimizi biliyorsunuz. Çok fazla insana el uzattık. Birçok kitleyle birlikte güzel işler yaptık. 2’nci dönemimizde kentle ilgili yapmak istediğimiz nitelikli işler var. Kentin gelecek vizyonuna katkı sunacak akılcı fikirlerinize her zaman açığız. Her zaman ortak aklı hakim kılan anlayışla hareket ettik, etmeyi de sürdüreceğiz” dedi.

“HEPİMİZ KENT İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ziyaretleri ve ortak akla verdiği önemde dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür eden Mehmet Ali Elma, “En çok iletişim halinde olduğumuz belediyelerin başındasınız. Her türlü talebimizi karşılamak adına destek olduğunuz. Size ve ekip arkadaşlarınıza bu konuda teşekkür ederiz. Hepimiz kent için çalışıyoruz. Birlikte daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. Meslek odaları olarak kentin sorunlarını biliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında her zaman destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.