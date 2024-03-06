İzmit Belediyespor’un genç atletleri okullar arası yarışmalarda 2’inci oldu

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı, 27-28-29 Şubat tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde yapılan 2023 Yılı Okullar Arası Atletizm İl Birinciliği yarışmalarına katıldı. Yıldız Kızlar Kategorisi’nde piste çıkan Yenimahalle Ortaokulu öğrencileri genel toplamda 2’nciliği elde etti. İzmit Belediyespor’un genç atletleri elde ettikleri sonuçlarla göz doldurdu.
BAŞARILI SONUÇLAR ALDILAR
800 metrede Zeynep Nisa Mutlu 1’inci olurken, Merve Çeltiker gülle atmada 4’üncü, cirit atmada 2’inci oldu. Azra Özker 2000 metre yürüyüşte 2‘inci, yüksek atlamada 4’üncü sırada yer aldı. 60 metreyi Miray Tannur 3’üncü, uzun atlamayı ise Afra Firdevs Ekmen 6’ıncı sırada tamamladı. Bu beşliden oluşan 5x80 metre bayrak takımı, bayrak yarışını ise 3’üncü sırada tamamlama başarısı gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.