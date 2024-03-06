Gözünüz yiyorsa, aday olun bakalım: Oynatmaya az kaldı!



Kent genelinde olduğu gibi İzmit içerisinde de yoğun bir seçim trafiği yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerine 3 hafta kala, kent içerisindeki trafik sıkışıklığına bir de seçim araçları eklenince, bağırtılı çağırtılı bu araçlar, kaosu daha da artırıyor. Bangır bangır bağırtılan hoparlörlerden yayılan propaganda müzikleri, aslında o partilere nefreti daha da artırıyor, kimsenin haberi yok. Çünkü siyasi analistler görev başında değil, kahve köşelerinde işsizlikle boğuşuyor.

“Hasip ile Nasip” filmindeki Zeki ve Metin’in köy meydanındaki propagandası gibi bir keşmekeş sürüyor İzmit’in kent ortasında.

Mevut yönetimlerin acizliği nedeniyle, Tarihi Baç ile modern Çocuk Parkı arasındaki kentin en eski merkezinde araçla yol almak bile 45 dakikaya çıkmışsa (bir kilometrelik mesafe), varın ahvalimizi siz düşünün.

Dün akşam da böylesi bir keşmekeş vardı kent içerisinde. Her akşam aynı çile yaşanıyor. Özellikle iş çıkış saati olan 17.00-19.30 arası bu çile büyüyerek sürüyor. Yol kenarında bariz şekilde rahatça aracını çekenlerin neden olduğu bu keşmekeşe müdahale etmek isteyen polisler ve zabıtalar da yetersiz kalıyor. Hatta polisler zabıtaları, yan gelip yatmakla ve işi kendi üzerlerine yıkmakla suçluyor. Her yerde donanımlı son model kameralar var, ama çalışmıyor. Çalışsa da kayıt yapmıyor. Bazı tahminciler de “Seçim sonrası kayıtlar başlar!” diyerek, kinayeli şekilde 31 Mart’ı işaret ediyor.

Yani yerel yönetimler partizanlığına gönderme yapıyor.

Araç çekicisi yok, zabıta ortada yok, trafik polisleri ise araçlarıyla caddenin tam ortasında çaresizce gelip gidene bakıyor. Baç Meydanı ile Çocuk Parkı arasındaki daracık yolda sağa sola park eden araçların yanında duran polisler ve zabıtalar, kılını bile kıpırdatmıyor, hatta araçların üzerine oturup, sohbet ediyor. Trafik Denetleme Aracı bile ‘yasak’ park etmiş, kafede çay içerek trafiği izliyor.

Adayların; işte böylesi bir ortamda görev istemeleri de hayli cesaretli bir karar olarak görülüyor.

Çağdaş kent, büyük kent naraları içerisinde sandığa giden İzmit’te, çiçeği burnunda yeni başkan adaylarının, 1 kilometre mesafelik bu küçücük caddenin trafiğini bile çözemeyerek oy isteyenlerin yerine gelip neler yapabileceği merak ediliyor?..

Bu kısacık caddeyi bile trafikten kurtaramayan insanlar, kenti nasıl yönetebilir?.