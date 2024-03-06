İYİ Parti Körfez'de ikinci seçim bürosu!

31 Mart Yerel Seçimlerinde merkez büro olarak görev yapacak olan seçim ofisinin açılış törenine İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Körfez İlçe Başkanı Birol Yılmaz, Derince İlçe Başkanı Metin Savaş Sulu, Derince Belediye Başkan adayı Hüseyin Süer, STK Başkan ve yöneticileri, muhtar adayları, il ilçe yöneticileri, Körfez ve Derince Belediye Meclis Üyesi adayları ile kalabalık sayıda vatandaş katıldı.



Tören için toplanan kalabalık, Mehteran Takımının eşliğinde Adnan Kahveci Caddesi’nde yapılan yürüyüşle başladı. Güney Mahallesi, Mehteran Takımının coşturan kahramanlık marşları ile inlerken, İYİ Parti ekibi de yaklaşan seçim öncesi gövde gösterisi yapmış oldu.



Kalabalık seçim bürosu önünde toplandıktan sonra da mehter marşları coşkuyla devam etti. Seçim Ofisi’ni hazırlayan Körfez Belediyesi Meclis Üyesi adayı Vehbi Kıranşal, törene katılanlara teşekkür ederek, “Bize kapılarını sonuna kadar açan ve siyaset yapma fırsatı veren Genel Başkanımız Meral Akşener’e, İl Başkanımıza, ilçe yönetimimize ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçim meydanlarında konuşulan parti, konuşulan ekip olduk. Bu seçim ofisi bizim için çalışma alanı değil halkımızla buluşacağımız, projelerimizi geliştireceğimiz buluşma noktası olacaktır. Körfez’de büyük projeler gerçekleştirmek istiyoruz ve bunun için de desteğinizi bekliyoruz” dedi.



Daha sonra yapılan konuşmalarda Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, başta emeklilere verilecek olan destek yardımı, öğrencilere iki öğün yemek, ücretsiz ulaşım, ilçede istihdamı arttıracak çalışmalar, şeffaf belediyecilik sözü olmak üzere dikkat çeken projelerini anlattı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.