MART AYI BALIKLARI!

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenmenin koşullarından biri de her gıdanın mevsiminde ve doğal olarak yenmesidir. Taze balık tüketebilmek için hangi balığın hangi mevsimde olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü bizler çiftlik balıkları yemiyoruz.

Omega-3 alabilmek için bir çok kişinin yediği somon balıklarının büyük bir çoğunluğunun çiftlik balığı olduğunu hatta renklerinin bile üretici tarafından belirlenen yemlerle verildiğini biliyor musunuz? “Somon balığınızın hangi renk olmasını isterseniz?” başlıklı yazımızı mutlaka okuyun.

İşte Mart ayı balıkları:

1- Hamsi (son günleri)

2- Sardalya

3- Kalkan

4- Barbunya

5- Uskumru (Uskumrudan çiroz yapma zamanıdır.)

6- Gümüş

7- İzmarit

8- Kefal

9- Tekir

10- Kaya balığı

İllüstrasyon: Bilge Keysan