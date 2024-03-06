- Kültür-Sanat

Burhan Akçin’e Özel Ödül

Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Tiyatro Gazetesi “9. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri”nde AÇOK ÖZEL ödülüne layık görüldü.

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Burhan Akçin’e Özel Ödül
Burhan Akçin’e Özel Ödül
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Kocaeli Kentinin önemli değerlerinden Burhan Akçin, ödülünü eleştirmen-yazar Ümit Denizer’in elinden aldı. Burhan Akçin, ödül konuşmasında ayakta alkışlandı. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında; Gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiği İlçe Belediye Tiyatroları konusundaki düşünceleri, hayali ödül törenine katılan tiyatro kurumları ve tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. Uzun yıllardır “ Çocuk Tiyatrosu” alanında büyük hizmetler veren Burhan Akçin, Türkiye’de örneği olmayan, belki de diğer avrupa ülkelerin’de de bir örneğine rastlanmayacak, oyuncularının çocuk olan festival ile Kocaeli’de önemli işlere imza atıyor. Bu önemli ödülü kentimize kazandıran değerli Tiyatro Sanatçımız Burhan Akçin’i gönülden tebrik ederiz.
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06 Mar 2024 - 10:34 - Kültür-Sanat

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