Kocaeli Kentinin önemli değerlerinden Burhan Akçin, ödülünü eleştirmen-yazar Ümit Denizer’in elinden aldı. Burhan Akçin, ödül konuşmasında ayakta alkışlandı. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında; Gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdiği İlçe Belediye Tiyatroları konusundaki düşünceleri, hayali ödül törenine katılan tiyatro kurumları ve tiyatroseverler tarafından büyük beğeni topladı. Uzun yıllardır “ Çocuk Tiyatrosu” alanında büyük hizmetler veren Burhan Akçin, Türkiye’de örneği olmayan, belki de diğer avrupa ülkelerin’de de bir örneğine rastlanmayacak, oyuncularının çocuk olan festival ile Kocaeli’de önemli işlere imza atıyor. Bu önemli ödülü kentimize kazandıran değerli Tiyatro Sanatçımız Burhan Akçin’i gönülden tebrik ederiz.
- Kültür-Sanat
Burhan Akçin’e Özel Ödül
Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Tiyatro Gazetesi “9. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri”nde AÇOK ÖZEL ödülüne layık görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.