Ünlü pastaneler zinciri iflas etti

Almanya’nın ünlü pastaneler zinciri Lila Bäcker, ekonomik zorluklarla mücadele ederken iflas etti. Bu durum, bağlı kuruluşu olan Mäkelbörger Kuchenmanufaktur için de geçerli oldu. İflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff, uygun bir yatırımcı bulunamadığı için işletmenin bu ay sonunda üretimi durdurmak zorunda kalacağını açıkladı.
Mäkelbörger Kuchenmanufaktur, Lila Bäcker’in bir yan kuruluşu olarak faaliyet gösteriyordu. Ancak 1 Şubat’ta şubelerini kapatmak zorunda kalan ve yaklaşık 900 çalışanı işten çıkaran Lila Bäcker’in iflas süreci, Mäkelbörger Kuchenmanufaktur’un geleceğini de belirsizliğe sürükledi.
Graf Brockdorff, “Lila-Bäcker Grubunun şube faaliyetlerinin durdurulmasına rağmen ticari faaliyetleri istikrara kavuşturmayı başardık. Ancak eski teknoloji ve binadaki tadilat birikimi nedeniyle yatırımcı bulmakta zorlandık” şeklinde açıklama yaptı.
Yatırımcı eksikliği nedeniyle firma, 15 Mart’a kadar tüm çalışanlarla faaliyetlerine devam edecek ve Mart ayı sonuna kadar yüzde 50 kapasite ile aşamalı üretim yapacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.