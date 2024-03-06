- Asayiş

Büyükşehir’den Ramazan öncesi sıkı denetim  

Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki denetimlerini Ramazan ayı boyunca sürdürecek  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Büyükşehir’den Ramazan öncesi sıkı denetim   mask
Büyükşehir’den Ramazan öncesi sıkı denetim  
Büyükşehir’den Ramazan öncesi sıkı denetim  
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerini yaklaşan Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde de denetimlerini artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı incelemelerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştiriyor.

TEMEL GIDA VE İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ

Periyodik olarak yerel ve zincir marketlerde denetimlerini sürdüren Büyükşehir zabıtası yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceliyor. Denetimlerde; ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakılıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki denetimlerini Ramazan ayı boyunca sürdürecek.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

06 Mar 2024 - 10:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.753.478 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL