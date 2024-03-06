Büyükşehir’den Ramazan öncesi sıkı denetim  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerini yaklaşan Ramazan ayı öncesi sıklaştırdı. Kocaeli’nin 12 ilçesinde de denetimlerini artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı incelemelerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştiriyor.

TEMEL GIDA VE İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ

Periyodik olarak yerel ve zincir marketlerde denetimlerini sürdüren Büyükşehir zabıtası yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bu denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceliyor. Denetimlerde; ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakılıyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işletmelere ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cezai işlem uygulanıyor. Büyükşehir Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki denetimlerini Ramazan ayı boyunca sürdürecek.