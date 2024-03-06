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Yarımcalılar’dan Başkan Söğüt’e meşaleli karşılama  

Körfez Yarımcalılar Derneği’ne konuk olan Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, meşalelerle karşılandı. Dernek Başkanı Atakan Yavuz, “Başkanımızı başarılı buluyoruz ve her zaman yanındayız” dedi  

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Yarımcalılar’dan Başkan Söğüt’e meşaleli karşılama   mask
Yarımcalılar’dan Başkan Söğüt’e meşaleli karşılama  
Yarımcalılar’dan Başkan Söğüt’e meşaleli karşılama  
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Körfez Belediye Başkanı ve AKP Başkan Adayı Şener Söğüt, önceki akşam Yarımcalılar Derneği’ne konuk oldu. Dernek üyelerinin büyük ilgi gösterdiği buluşma öncesinde Başkan Söğüt, dernek önünde meşalelerle karşılandı. Sevgi gösterileri eşliğinde Yarımcalılar Derneği’ne giren Başkan Söğüt’e, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk de eşlik etti.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Ziyarette ilk olarak söz alan Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz, “Başkanımızın her zaman yanındayız. O da bizim yanımızda oldu. Şener Başkan aday adaylığı sürecinde bizler dışarıdayken sokakta yaşlı teyze ‘Şener Başkan’ı açıkladılar mı’ diye sorarken, çocuklar gazetede fotoğrafı görünce ‘Şener Başkanı gördük’ diye seviniyordu. Körfezlilerin kalbinde, gönlünde yer etmiş bir Başkan.

YAVUZ, “BAŞKANIMIZI BAŞARILI BULUYORUZ”

Dün de bugün de Şener Başkan elinden geldiği kadarıyla her şeyi yaptı. Doğru bir insan, başarılı buluyorum. Başarılı bulduğumu da her ortamda dile getiriyorum. Başarının hakkını vermeliyiz. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Şener Söğüt de ilgi karşısında teşekkür ederek, “Atakan Başkanımıza da güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

SAYISIZ ESER KAZANDIRDIK

Göreve gelirken, ortak akılla karar alacağız, bahane değil; hizmet ve eser üreteceğiz dedik. Bugün geride bıraktığımız 5 yıla baktığımızda da sayısız eseri Körfezimize kazandırdık. STK’larımızın da yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yarımcalılar Derneğimize de bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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06 Mar 2024 - 10:44 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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