Malta Mahallesi’ne 65 araçlık otopark  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Malta Mahallesi’nde 65 araç kapasiteli açık otopark inşa ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri otoparkta binder asfalt serimi ile yağmursuyu hattını tamamladı. Bölgede parklanma sorununa çözüm getirecek 65 araçlık açık otoparkta çalışmalar son aşamaya geldi. 518 ton asfalt serilen otoparkta bordür imalatları ve parklanma çizgileri de önümüzdeki günlerde çekilecek.