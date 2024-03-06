Sezer, “Kentsel dönüşümü hızlandıracağız”

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafları ziyaret ederek projelerini anlattı. Merkez Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Sezer, yerel seçimlerde destek istedi. Esnafların taleplerini dinleyerek yeni dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri anlatan Sezer, Gölcük’te kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.
GÖLCÜK’TE DEĞİŞİM VE GELİŞİM SÜRECEK
Gölcük’ü geliştirecek yeni yatırımlara imza atacaklarını ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Eski sanayi alanında içerisinde; bodrum kat, otopark, zemin katı ticaret alanı, üzeri konut alanı, karayolu tarafında ise kapalı pazar yeri olan yeni bir yaşam alanı inşa ederek, kentsel dönüşümü hızlandıracağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Soru - Yorumları sildirmek için harcadığın çabayı iş yapmaya harcasan daha iyi olur.
Soru - denize dolgu yaptın, yolu çamaşır suyu ile yıkadın...sen bişey yapma daha hayırlı...çekek yeri yarım eski sanayi tır parkı oldu.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.