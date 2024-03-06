Kartepe Belesiyesi & Kızılay Kocaeli Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Özel Atakent Cihan Hastanesi sağlık söyleşisine davet eildi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sare Doğan ile bir sağlık söyleşisi yapıldı. HPV ve Rahim Ağzı Kanseri ayrıca Lazer Tedavileri hakkında bir dizi bilgilendirme yapılan söyleşide Doğan'a Kızılay Kocaeli tarafından plaket takdim edildi.
- Yaşam
Özel Atakent Cihan Hastanesi Kadınlar Günü etkinliği
Kartepe Belesiyesi & Kızılay Kocaeli Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Özel Atakent Cihan Hastanesi sağlık söyleşisine davet eildi ve Kadın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.