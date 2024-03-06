Özel Atakent Cihan Hastanesi Kadınlar Günü etkinliği

Kartepe Belesiyesi & Kızılay Kocaeli Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında Özel Atakent Cihan Hastanesi sağlık söyleşisine davet eildi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sare Doğan ile bir sağlık söyleşisi yapıldı. HPV ve Rahim Ağzı Kanseri ayrıca Lazer Tedavileri hakkında bir dizi bilgilendirme yapılan söyleşide Doğan'a Kızılay Kocaeli tarafından plaket takdim edildi.