İzmit Belediyesine ait 9 adet işyeri kiraya verilecek

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri doğrultusunda kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya Verilecek Yerin Adres ve Mevkii Alan (m2) Kullanım Amacı Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Şartname Bedeli Kira Müddeti İhale Tarihi Saati ve Usulü 1 YEŞİLOVA MAHALLESİ İRADE SOKAK TAPUDA ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 124 ADA 10 PARSEL DOĞUSU 807 M2 AÇIK OTOPARK 7,500.00 TL

(KDV DAHİL) 8,100.00 TL 1,000.00 TL 3 YIL

Saat:11:30

Açık Teklif Usulü 14.03. 2024 Saat:11:30Açık Teklif Usulü 2 ALİKAHYA FATİH MAHALLESİ OKYANUS CADDESİ TAPUDA MEHMETALİPAŞA MAHALLESİ 765 ADA 230 PARSEL BATISI 1828 M2 AÇIK OTOPARK 10,000.00 TL

(KDV DAHİL) 10,800.00 TL 1,000.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:11:35

Açık Teklif Usulü 3 KABAOĞLU MAHALLESİ MANDALİNA AĞACI SOKAK TAPUDA 489 ADA 2 PARSEL 600 M2 AÇIK DEPOLAMA ALANI 7,500.00 TL

(KDV DAHİL) 8,100.00 TL 1,000.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:11:40

Açık Teklif Usulü 4 YEŞİLOVA MAHALLESİ TURAN GÜNEŞ CADDESİ FİKİR SOKAK TAPUDA ÇAYIRKÖY MAHALLESİ 106 ADA 9 PARSEL 24 M2 TAKSİ DURAĞI YERİ 700.00 TL

(KDV DAHİL) 756.00 TL 200.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:11:45

Açık Teklif Usulü 5 YENİDOĞAN MAHALLESİ HASTANE YOLU SOKAK NO:13 TAPUDA 5078 ADA 2 PARSEL DOĞUSU 41 M2 İŞYERİ 1,750.00 TL 1,890.00 TL 200.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:11:50

Açık Teklif Usulü 6 BEKİRDERE MAHALLESİ EMEL SOKAK NO:15 GENÇLİK PARKI TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 382 ADA 1 PARSEL 30 M2 İŞYERİ 600.00 TL 648.00 TL 200.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:11:55

Açık Teklif Usulü 7 BEKİRDERE MAHALLESİ MEHMET ÇAĞLAR SOKAK NO:10 TAPUDA GÜNDOĞDU MAHALLESİ 385 ADA 24 PARSEL PARK 29 M2 İŞYERİ 500.00 TL 540.00 TL 200.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:12:00

Açık Teklif Usulü 8 TURGUT MAHALLESİ HELVACI SOKAK TAPUDA 4319 ADA

7 PARSEL KUZEYİ 22 M2 ÇAY OCAĞI-ÇAY BAHÇESİ 500.00 TL

(KDV DAHİL) 540.00 TL 200.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:12:05

Açık Teklif Usulü 9 KABAOĞLU MAHALLESİ PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVARI, TAPUDA 470 ADA 1 PARSEL BATISI 2245 M2 KAFETERYA-ÇAY BAHÇESİ 10,000.00 TL

(KDV DAHİL) 10,800.00 TL 1,000.00 TL 3 YIL 14.03.2024

Saat:12:10

Açık Teklif Usulü

Yukarıda ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 9 adet yerin kiralama ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre belirtilen tahmini bedel üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 9. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 13.03.2024 Çarşamba günü saat : 16.00'a kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere) aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.



İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERİN ;

Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu İkametgah belgesi T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Noter tasdikli imza beyannamesi. Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname



TÜZEL KİŞİLERİN ;



Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri. Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli) Vergi kimlik numarası Kanuni adreslerini belirten adres beyanı. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2024 yılına ait) Geçici teminat makbuzu. .(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri süresiz teminat mektupları) Şartname bedeli makbuzu Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.



*İşyerine ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 13.03.2024 Çarşamba Günü 16:00' a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir.

