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Başkan Adayı Büyükgöz’den Mahallelerde Hane Ziyaretleri  

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz mahalle ziyaretleri kapsamında hanelere misafir oluyor.  

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Başkan Adayı Büyükgöz’den Mahallelerde Hane Ziyaretleri   mask
Başkan Adayı Büyükgöz’den Mahallelerde Hane Ziyaretleri  
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Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, sahada seçim çalışmalarına devam ediyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında hanelere misafir oluyor. Vatandaşların davetlerine icabet eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ün son durağı Hacı Halil Mahallesi oldu.

HİZMET VE PROJELERİ ANLATIYOR

AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve teşkilat mensubu hanımlarla ev ziyaretlerine katılan Başkan Adayı Büyükgöz, yeni dönemde ilçeye kazandırılacak proje ve hizmetlere ilişkin bilgi veriyor. Hizmetlere ilişkin mahalle sakinleriyle istişarede bulunan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, talepleri ve önerileri de ilk elden dinliyor. Hanelerinde konuk ettikleri Başkan Adayı Büyükgöz’e ziyaretinden ötürü teşekkür eden mahalle sakinleri kendisine çalışmalarında başarılar diledi.  
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06 Mar 2024 - 10:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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