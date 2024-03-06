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Gebze Pelitli ve Balçık’ta yeni imar yolları  

Büyükşehir, Gebze’nin kırsal mahalleri olan Pelitli ve Balçık’ta ulaşım ihtiyacını gidermek için yeni imar yolları açıyor  

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Gebze Pelitli ve Balçık’ta yeni imar yolları  
Gebze Pelitli ve Balçık’ta yeni imar yolları  
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan var olan yolların kalitesini yükseltirken bir taraftan da yeni imar yolları açıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde iki ayrı noktada başlatılan yeni imar yolu çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından devam ediyor. Gebze’de Pelitli ve Balçık mahallerinde imar planlarının tamamlanması sonrasında oluşan ihtiyaç doğrultusunda yeni imar yolları açılıyor. Büyükşehir’in 15 metre genişliğinde yaptığı yeni imar yolları ile ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı bölgede ulaşım hızlı, güvenli ve kolay bir duruma gelecek. Çalışmaların tamamlanmasından sonra GOSB’a (Gebze Organize Sanayi Bölgesine) ve köylere ulaşım kolaylaşacakken, bölgenin sanayi açısından gelişmesinin de önü açılacak.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, var, yeni

06 Mar 2024 - 10:59 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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