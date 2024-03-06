GTÜ'den Çayırova İlçe Milli Eğitim ile Protokol

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), eğitim- öğretim paydaşlarına çözüm ortağı olma yolunda yeni protokole imza attı. TÜBİTAK 4007 "Çayırovafest Bilim Şenlikleri" kapsamında yapılan protokol GTÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç tarafından, GTÜ Senato Salonu'nda imzalandı. Protokol kapsamında GTÜ öğrenci ve akademisyenleri şenliğe akademik ve teknik destek sağlayacak.