Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), eğitim- öğretim paydaşlarına çözüm ortağı olma yolunda yeni protokole imza attı. TÜBİTAK 4007 "Çayırovafest Bilim Şenlikleri" kapsamında yapılan protokol GTÜ Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç tarafından, GTÜ Senato Salonu'nda imzalandı. Protokol kapsamında GTÜ öğrenci ve akademisyenleri şenliğe akademik ve teknik destek sağlayacak.
- Eğitim
GTÜ'den Çayırova İlçe Milli Eğitim ile Protokol
GTÜ, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Karşılıklı Yardım ve İş birliği Protokolü" imzaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.