Başkan Deniz, “Emekliye açlığı reva görenlere oy yok”

Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı İhsan Deniz yerel seçimler öncesinde emekliye yapılacak seyyanen zamma ilişkin açıklamalarda bulundu. Deniz gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi, “En düşük emekli maaşı 10 bin TL iken günümüz itibariyle alım gücü 8 bin 965 TL’ye gerilemiştir. Yerel seçimler öncesinde iyi bir iyileştirme bekleyen emeklilere dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye yükseltilmiş ve rakamları büyütmek için yüzde 50 artış yapıldı denilerek abartılmıştır.

BİN LİRANIN ALIM GÜCÜ 2 KİŞİNİN BİR ÖĞÜN YEMEĞİNE EŞ DEĞER

Oysa bin liranın alım gücü iki kişinin bir öğün yemeğiyle eş değer, en düşük 10 bin TL alan emeklinin alım gücü 8 bin 965 TL’ye, 12 bin 920 TL alan memur emeklisinin alım gücü 11 bin 585 TL’ye düşmüş, 17 bin 2 TL alan asgari ücretlinin alım gücü ise 15 bin 243 TL’ye düşmüştür. Tüm bunların düşündüğünde emekli gözünü açmalı, emekliye bütçe yok diyene oy yok demeli.

EMEKLİYE AÇLIK REVA GÖRÜLÜYOR

TÜİK aylık enflasyonu yüksek çıkartması ile yıllık enflasyon hesaplaması yapan bağımsız kuruluşlar arasında yüzde yüzlük farklar ortaya çıkmaktadır. Ekonomist tek adam emeklilere artı ücret verirsek bu ülkede çivi bile çakamayız derken, yandaş firmaların borcu tek kalemde siliniyor. 50 milyon dolara tank palet fabrikası satılırken 55 milyon dolara uzaya turistlik gezi yaptırılıyor. Kendi emeklisine açlığı, yoksulluğu reva görenlere yerel seçimlerde emeklilerden oy yok.”