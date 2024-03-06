Tüpe zam geldi

Maaşlar yükselirken, maaşlarla beraber her şeyin fiyatı da yükseliyor. Maaşlarda ceplere girmeden buhar olup gidiyor. Zamların bu sefer ki durağı ise ev tipi tüpler oldu. 12 Kg’lik bir tüpün fiyatı 718 TL’ye yükseldi. Artık vatandaş evinde yemekte yapamayacak hale geldi. Ev tüpü fiyatlarına gelen bu zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zammın çok yüksek olduğunu ve vatandaşı ezdiğini söyledi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu zammın büyük bir yük olacağı savunuldu.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.