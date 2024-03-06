- Ekonomi

Tüpe zam geldi

Zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Zamların şimdiki durağı ise ev tipi tüpü oldu. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ev tüpü fiyatında beklenen zam gerçekleşti.

Tüpe zam geldi mask

Maaşlar yükselirken, maaşlarla beraber her şeyin fiyatı da yükseliyor. Maaşlarda ceplere girmeden buhar olup gidiyor. Zamların bu sefer ki durağı ise ev tipi tüpler oldu. 12 Kg’lik bir tüpün fiyatı 718 TL’ye yükseldi. Artık vatandaş evinde yemekte yapamayacak hale geldi. Ev tüpü fiyatlarına gelen bu  zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, zammın çok yüksek olduğunu ve vatandaşı ezdiğini söyledi. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için bu zammın büyük bir yük olacağı savunuldu.

Kaynak: yeniçağ
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06 Mar 2024 - 11:43 - Ekonomi

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