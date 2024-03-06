Seymen’in Esnafları Kahvaltıda Buluştu

Üst Grup İnşaat sahibi Abdullah Üstübi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Seymen Mahallesi esnaf ve sanayicileri katıldı. Komşu esnaflar birbirleri ile sohbet etti. Yaklaşan Ramazan ayı nedeni ile yapılması gereken yardım ve ziyaretler değerlendirildi. Komşu esnaflar arasındaki yakınlaşmanın yapılan işler için faydalı olduğunu dile getirerek bu tür birlikteliğin yararından söz edildi. Seymen Mahallesi çevresindeki trafik sorununun çekilmez bir hale geldiğini, ilgililere bunun acilen çözülmesi gerektiğini ve bildirileceğini dile getirdiler. İHH İl Başkan Vekili R. Bilal Şengül,Ramazan ayında İHH çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ramazan ayında toplantı yapılmaması, bayramdan sonra bayramlaşma ve istişare için toplanma kararı alınarak toplantı sonlandırıldı.

KATILAN ESNAFLAR;

Üst Grup İnşaat : Mustafa Abdullah ÜSTÜBİ , Kültür Okulları Kurucusu: Ali AYDEMİR, Bilgiçler Et: Erkan , Bahçe Mobilya Ertuğrul Yavuz, Boğaziçi Pişmaniye Kadir Çetin, Gedikli Otomativ: Nuri Gedikli, Kortsan Mesut Sancaklı-Mücahit Kil, Rimal Marketler: Vezir Kara, Başiskele İlçe Spor Müdürü: Ferhat Solakoğlu, Turibo Otomotiv: İbrahim Turibo, Ustaeller Baklava: Yusuf Kara, Şehmun Sayan, R. Bilal Şengül , Sezai Erkoç , Hüseyin Malkoç.