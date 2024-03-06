Şirin, Derince’yi ilmek ilmek işleyeceğiz  

Derince’yi adeta karış karış gezerek seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez İbni Sina Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün de katılımıyla gerçekleşen programda Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Bülent Aykurt, Cumhur İttifakı teşkilatları ve meclis üyesi adayları da hazır bulundu.
HÜLAGÜ’DEN ORTAK AKIL VURGUSU
Yoğun katılımla gerçekleşen programda bir konuşma yapan AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Saadettin Hülagü, “ Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini, değerlendirmelerini dikkate alıp, çözüm için neler yapabileceğimizi ortak bir akılla çözmeye gayret gösteriyoruz. Toplantımıza gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
ŞİRİN, “SEVGİYLE ÇALIŞIYORUZ”
Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de gösterilen ilgiye teşekkür ederek “Hayal ettiğimiz güçlü, öncü ve birlikte Derince için projelerimizi anlatıyor, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. 31 Mart’a giderken geçtiğimiz bu süreçte durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki biz bu kenti sevgi ile ilmek ilmek işleyecek hep birlikte geliştireceğiz” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.