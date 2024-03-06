Hem tuvallere işlendi hem duygular canlandırıldı

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Şirin ve öğrencileri, Adnan Menderes Kültür Merkezinde "Duyuyorum, Görüyorum, Konuşuyorum" isimli sosyal ve toplumsal farkındalık konulu modern sanat sergisi açtı. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin 40'dan fazla eserinin sergilendiği salonda, başta kadına şiddet olmak üzere toplumsal birçok konuya değinildi. Öğrenciler kadın haklarından sosyal yaşantıya, çevre kirliliğinden doğal afetlere, psikolojik ve ruhsal yaklaşımlardan güzellik algısına kadar birçok konuyu eserlerinde işledi. Aynı zamanda öğrenciler salonda, ego, hırs ve öfke gibi bazı duyguların insanı dönüştürdüğü kişilikleri de canlandırarak, mesaj verdi.

Sergiyi gezen Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda öğrencilerin kişiliklerini ve yeteneklerini ön plana çıkaran sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz duygularını, algılarını çok güzel şekilde anlatmışlar. Toplumsal olaylara vurgu yapmışlar. Gençlerimizin yaşadıkları veya yaşamadıkları soyut düşüncelerin somuta dönüştürülmesi açısından güzel tablolar gördük. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Hayatın gerçeğine değinmek istedik"

Serginin hem modern sanat hem de geri dönüşüm projesi olarak hazırlandığını kaydeden Görsel Sanatlar Öğretmeni Serpil Şirin, "Öğrenciler, önceden kullanılmış tuvallerin üzerine eserlerini yaptı. Toplumsal konular ele alındı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de yaklaşırken kadın hakları, hayvan hakları, özel bireylerin hakları, çevre kirliliği, deprem gibi bir sürü konu işlendi. Öğrencilerimle hem sorunlara hem de hayatın gerçeğine değinmek istedik" diye konuştu.