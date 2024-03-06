Kayak merkezlerinin kar durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre şöyle: Kartalkaya 162, Hakkari 156, Sarıkamış 134, Palandöken 133, Ergan 122, Erciyes 70, Yalnızçam 62, Yıldız Dağı 50, Haserek 46, Uludağ 42, Davraz 35, Ovacık 25, Denizli 23, Kartepe 19, Mersivan 18, Kop 16, Zigana 15, Murat Dağı 13, Ilgaz 7 ve Gevaş 2 santimetre karla kaplı.
06 Mar 2024 - 12:13- Gündem Güncelleme:
Kartepe'de kar kalınlığı ne kadar oldu?
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Kartepe'de ise kar kalınlığı 19 cm ölçüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.