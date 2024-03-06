Fatma bacıdan Hodri Meydan: “Kavgaysa kavga, ben her şeye hazırım!”

Emekli sendikaları şube başkanlarıyla toplantı yapan ve sohbette bulunan hürriyet, yoğun ilgiyle karşılandı. Burada, emekli sendikaları Baykanlarını tek tek dinleyen ve sorunları not alan başkan Hürriyet, “Ekonominin durumu ortada. Biz çalışanlarımız kadar emeklilerimizi de düşünüyor ve sosyal projelerle destek veriyoruz. Gülümse cafelerden sonra Fevziye’deki Kent lokantası’nda da 40 liraya yemek dağıtımımız sürüyor. Herkesin hayır duasını alıyoruz ve yine destek istiyoruz. Bu projelerimiz artarak devam edecektir. Soygunculara aman vermek yok. Ben kavgacıymışım. Evet kavgacıyım, sonuna kadar da kavga ederim. Ben emekçinin yanındayım. Halkın yanındayım. Sizinle her şeye varım ben. Yeniden yetki istiyorum ve gördüğüm ilgi beni umutlandırıyor. 5 yıl daha göreve devam edeceğiz, bunu sahada görüyoruz. Birçok projeyi hayata geçireceğiz. Hümanist uygulamalarla, kenti modern anlamda ve ekonomisini yükselterek değiştirmeyi sürdüreceğiz. Emekli büyüklerimizin de desteğini görmek bizleri mutlu ediyor. Birilerinin tekerine çomak sokmak bizi mutlu ediyor. Hırslarından çıldırıyorlar” dedi.

“DOĞRU DÜRÜST ÇALIŞAMADIK AMA 5 YILDA NELER YAPTIĞIMIZ GÖRÜLÜYOR”

Yoğun ilgi gösteren emeklilere 5 yıllık kısa bir özet geçen bakan Hürriyet, “Her türlü engeli çıkardılar. Göreve gelir gelmez pandemi afetiyle boğuştuk. Ardından da deprem geldi. Son iki yıldır biraz normalleşen şartlarda çalışabiliyoruz diyebilirim. Borç aldığımız kasayı artıya geçirdik. Her türlü engele rağmen kendi araçlarımıza sahip olduk. Kalıcı hale getirdik. Ancak meclisin de bizde olması gerekiyor. Meclis çoğunluğu olmadan bu işleri rayına oturtamıyoruz. Sürekli engel çıkarıyorlar. Bunun için bu seçimde meclis aday listemize dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir çoğunuzun torunları okula gidiyor. Biz de kendilerine bir öğün ikramında bulunuyoruz. Ancak milli eğitim projemizi sürekli engellediği için, sadece 2 okulumuzda yemek projemiz devam ediyor. Onlar da, okul müdürlerin cesareti sayesinde. Biz bunu diğer okullara yaymak istiyoruz, ama milli eğitim müdürlüğü engelliyor. Bunun kavgasını da sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.