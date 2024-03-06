06 Mar 2024 - 12:30- Siyaset G:

DOĞAN AYDAL PİŞMANİYE İMALATÇILARINI ZİYARET ETTİ  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
DOĞAN AYDAL PİŞMANİYE İMALATÇILARINI ZİYARET ETTİ   mask
DOĞAN AYDAL PİŞMANİYE İMALATÇILARINI ZİYARET ETTİ  
DOĞAN AYDAL PİŞMANİYE İMALATÇILARINI ZİYARET ETTİ  
Haber albümü için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İzmit Belediye Başkanı Adayı Mustafa Şahin, Meclis üye adayları ve Teşkilat üyeleri ile birlikte seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam ediyor. 

PİŞMANİYE İMALATÇILARI VE ÇALIŞANLARINA PROJELER ANLATILDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Özcan Pişmaniye  - Yaşar Can ve Murat Can, İzpaş Pişmaniye - Uğurcan Üçcan firma sahiplerine ve çalışanlarına Kocaeli ve İzmit için yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Yapılacak projelerimiz ile Halkımızı Refaha ulaştıracağız. Misafirperverlikleri için saygıdeğer firmalara teşekkürlerimizi iletiyoruz."
# esnaf, seçim, Yeniden Refah Partisi

06 Mar 2024 - 12:30 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.753.478 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL