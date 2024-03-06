DOĞAN AYDAL PİŞMANİYE İMALATÇILARINI ZİYARET ETTİ  

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, İl Başkanı Ali Taştan, İzmit Belediye Başkanı Adayı Mustafa Şahin, Meclis üye adayları ve Teşkilat üyeleri ile birlikte seçim çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam ediyor.
PİŞMANİYE İMALATÇILARI VE ÇALIŞANLARINA PROJELER ANLATILDI
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Özcan Pişmaniye - Yaşar Can ve Murat Can, İzpaş Pişmaniye - Uğurcan Üçcan firma sahiplerine ve çalışanlarına Kocaeli ve İzmit için yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Yapılacak projelerimiz ile Halkımızı Refaha ulaştıracağız. Misafirperverlikleri için saygıdeğer firmalara teşekkürlerimizi iletiyoruz."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.