06 Mar 2024 - 12:32- Asayiş G:

Selçuk Karaçetin hayatını kaybetti

Selçuk Karaçetin hayatını kaybetti mask
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Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Vekili Yalçın Karaçetin'in babası Selçuk Karaçetin hayatını kaybetti. Karaçetin'in cenazesi yarın(Perşembe) öğlen namazına müteakip İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılacak.

Selçuk Karaçetin hayatını kaybetti

06 Mar 2024 - 12:32 - Asayiş

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