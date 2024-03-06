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İzmitli kadınların eseri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’  isimli kitabın lansmanı yapılacak

İzmit Belediyesinin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alan kadınların öykülerinin yer aldığı ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitabın lansmanı 7 Mart Perşembe günü yapılacak

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İzmitli kadınların eseri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’  isimli kitabın lansmanı yapılacak mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi meyvelerini veriyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan kadınların öyküleri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap altında birleşti. 

7 MART PERŞEMBE GÜNÜ

İzmitli kadınların kentte kalıcı bir iz bırakacağı ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitabın lansmanı 7 Mart Perşembe Günü saat 15.00’de 41 Burda AVM’de gerçekleşecek. Ferah Yılmaz, Asuman Uyuşan, Habibe Demiroğlu Aksoy, Elif Çakıroğlu Timur, Kamuran Özben, Yasemin Yetkin, Tülay Çetinkaya, Azime Arıtürk Tekin, Özlem Erbay ve Ayşe İlknur Varol’un öykülerinin yer aldığı kitabın lansmanına tüm İzmitliler davetli. 
# İzmit belediyesi

06 Mar 2024 - 12:38 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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