İzmitli kadınların eseri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’  isimli kitabın lansmanı yapılacak

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi meyvelerini veriyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan kadınların öyküleri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap altında birleşti.
7 MART PERŞEMBE GÜNÜ
İzmitli kadınların kentte kalıcı bir iz bırakacağı ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitabın lansmanı 7 Mart Perşembe Günü saat 15.00’de 41 Burda AVM’de gerçekleşecek. Ferah Yılmaz, Asuman Uyuşan, Habibe Demiroğlu Aksoy, Elif Çakıroğlu Timur, Kamuran Özben, Yasemin Yetkin, Tülay Çetinkaya, Azime Arıtürk Tekin, Özlem Erbay ve Ayşe İlknur Varol’un öykülerinin yer aldığı kitabın lansmanına tüm İzmitliler davetli.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.